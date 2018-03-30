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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Сандерленд
Дерби Каунти - Сандерленд: обзор матча 30 марта 2018
Дерби Каунти
30.03.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 4
Завершен
Сандерленд
42'
М. Выдра
10'
Д. Хонимэн
36'
Э. Флетчер
50'
Э. МакГиди (П)
77'
Д. О'Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Сандерленд
Желтая карточка
Б. Джонсон
90'
+2
Желтая карточка
М. Выдра
84'
77'
ГОЛ! 1:4!
Д. О'Ши
72'
Желтая карточка
Д. О'Ши
67'
Желтая карточка
Л. Каттермол
63'
Желтая карточка
Д. Лав
59'
Желтая карточка
Л. Коне
50'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:2!
М. Выдра
Пас отдал
А. Вайманн
42'
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Флетчер
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
34
Джордж Торне
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
4-2-1-3
33
Карсон
22
Бэйрд
33
Дэйвис
3
Форсит
36
Кио
34
Торне
4
Джонсон
10
Лоуренс
35
Джером
11
Выдра
18
Вайманн
3-2-2-1-2
1
Камп
17
МакНэйр
16
О'Ши
22
Лав
5
Коне
16
Овьедо
6
Каттермол
10
Хонимэн
46
МакГиди
7
Гуч
11
Флетчер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Сандерленд
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
25
Казенга Луалуа
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Дерби Каунти - Сандерленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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