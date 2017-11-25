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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Сандерленд
Бертон Альбион - Сандерленд: обзор матча 25 ноября 2017
Бертон Альбион
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Сандерленд
84'
Д. Воган
88'
Д. Хонимэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Сандерленд
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Й. Асоро
85'
Желтая карточка
Д. Воган
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Воган
Пас отдал
Л. Каттермол
66'
Желтая карточка
Д. О'Ши
49'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
26
Джо Сбарра
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бертон Альбион
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
3-3-4
13
Бювотер
2
Фланаган
6
Тернер
4
Нэйлор
26
Сбарра
7
Мерфи
16
Палмер
9
Сорделл
7
Экинс
9
Сканнелл
31
Миллер
3-2-2-2-1
87
Рюйтер
16
О'Ши
3
Браунинг
2
Мэтьюз
17
МакНэйр
16
Овьедо
10
Хонимэн
6
Каттермол
20
МакМанаман
46
МакГиди
11
Граббан
Остались в запасе
Бертон Альбион
Сандерленд
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
8
Мэттью Лунд
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Бертон Альбион - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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