Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Миллуолл
Сандерленд - Миллуолл: обзор матча 18 ноября 2017
Сандерленд
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
12'
Л. Граббан
46'
А. Мэтьюз
16'
Д. Сэйвилл
20'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Миллуолл
Желтая карточка
Д. Хонимэн
69'
Желтая карточка
Л. Каттермол
65'
Желтая карточка
Б. Овьедо
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Мэтьюз
Пас отдал
Л. Каттермол
46'
20'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сэйвилл
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сэйвилл
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Овьедо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
3-2-2-1-2
87
Рюйтер
16
О'Ши
36
Уилсон
17
МакНэйр
16
Овьедо
2
Мэтьюз
6
Каттермол
10
Уильямс
46
МакГиди
11
Граббан
20
Уотмор
4-3-3
31
Арчер
3
Мередит
4
Хатчинсон
2
МакЛафлин
5
Купер
8
Танниклифф
3
Фергюсон
6
Сэйвилл
48
О'Брайен
9
Грегори
19
Эллиотт
Остались в запасе
Сандерленд
Миллуолл
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Сандерленд - Миллуолл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Миллуолл
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+