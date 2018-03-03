Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сандерленд
Миллуолл - Сандерленд: обзор матча 03 марта 2018
Миллуолл
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
69'
Ш. Хатчинсон
29'
Б. Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Сандерленд
Желтая карточка
С. Морисон
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Д. Стил
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
80'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
С. Морисон
69'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Овьедо
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
3-1-3-2
31
Арчер
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
3-2-2-2-1
23
Стил
2
Мэтьюз
5
Коне
3
Браунинг
16
О'Ши
16
Овьедо
6
Каттермол
14
Эджария
20
МакМанаман
46
МакГиди
11
Флетчер
Остались в запасе
Миллуолл
Сандерленд
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Миллуолл - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Сандерленд
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+