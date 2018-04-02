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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Шеффилд Уэнсдэй
Сандерленд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 апреля 2018
Сандерленд
02.04.2018, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
61'
Д. Хонимэн
59'
Л. Жоао
68'
Т. Лис
76'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Шеффилд Уэнсдэй
76'
ГОЛ! 1:3!
А. Нухиу
68'
ГОЛ! 1:2!
Т. Лис
Пас отдал
Й. Пелюпесси
ГОЛ! 1:1!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Л. Гуч
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Нухиу
Желтая карточка
Э. МакГиди
50'
40'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Камп
22
Лав
17
МакНэйр
16
О'Ши
16
Овьедо
36
Уилсон
10
Хонимэн
6
Каттермол
46
МакГиди
11
Флетчер
7
Гуч
3-2-1-3
33
Уайлдсмит
3
Венансио
6
Пелюпесси
3
Рич
32
Хант
12
Лис
10
Беннэн
9
Нухиу
19
Жоао
21
Бойд
Остались в запасе
Сандерленд
Шеффилд Уэнсдэй
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
25
Кэмерон Доусон
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Сандерленд - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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