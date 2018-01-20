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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 20 января 2018
Сандерленд
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
20'
Й. Асоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Халл Сити
Желтая карточка
Л. Гуч
90'
+4
Желтая карточка
Л. Каттермол
90'
81'
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Й. Асоро
78'
74'
Желтая карточка
М. Доусон
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
57'
ГОЛ! 1:0!
Й. Асоро
Пас отдал
Д. Хонимэн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
21
Джон Тораль
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
4-4-1
87
Рюйтер
16
Овьедо
3
Браунинг
16
О'Ши
2
Джонс
6
Кларк-Салтер
10
Хонимэн
29
Асоро
6
Каттермол
9
Майя
4-4-2
1
МакГрегор
34
Эйна
20
Доусон
23
Томори
6
Гектор
15
Эвандро
7
Ларссон
7
Мейлер
21
Тораль
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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