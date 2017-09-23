Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Кардифф
Сандерленд - Кардифф: обзор матча 23 сентября 2017
Сандерленд
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
53'
Л. Гуч (П)
7'
К. Брайсон
74'
Д. Роллс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Кардифф
81'
Желтая карточка
Д. Роллс
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Роллс
Желтая карточка
Т. Браунинг
70'
60'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Гуч
53'
19'
Желтая карточка
Д. Ричардс
Желтая карточка
Л. Каттермол
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Брайсон
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
3-2-3-2
87
Рюйтер
3
Браунинг
5
Коне
36
Уилсон
16
Овьедо
2
Мэтьюз
10
Хонимэн
6
Каттермол
22
Ндонг
9
Воган
7
Гуч
4-5-1
13
Этеридж
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
6
Ричардс
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
7
Брайсон
5
Гуннарссон
24
Фини
7
Зохоре
Остались в запасе
Сандерленд
Кардифф
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Режи Ле Бри
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Статистика матча Сандерленд - Кардифф
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Кардифф
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+