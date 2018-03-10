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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 10 марта 2018
Куинз Парк Рейнджерс
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Желтая карточка
Н. Онуоха
74'
70'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
Л. Фримен
61'
49'
Красная карточка
Д. Стил
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
4-2-1-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
2
Ферлонг
14
Робинсон
4
Сковен
21
Луонго
15
Фримен
17
Смит
4-5-1
23
Стил
5
Коне
16
О'Ши
2
Мэтьюз
16
Овьедо
6
Каттермол
14
Эджария
10
Хонимэн
29
Асоро
10
Уильямс
11
Флетчер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Ли Камп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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