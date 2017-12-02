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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Рединг
Сандерленд - Рединг: обзор матча 02 декабря 2017
Сандерленд
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 3
Завершен
Рединг
76'
Л. Граббан (П)
53'
Д. Эдвардс
68'
М. Барроу
71'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Рединг
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Граббан
76'
71'
ГОЛ! 0:3!
М. Барроу
Пас отдал
Я. Керморган
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Барроу
Пас отдал
Л. Келли
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эдвардс
Вторая желтая
К. МакМанаман
45'
+3
43'
Желтая карточка
С. Алуко
Желтая карточка
Б. Овьедо
43'
Желтая карточка
Л. Каттермол
35'
16'
Желтая карточка
П. МакШейн
Желтая карточка
К. МакМанаман
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-3-2-1
87
Рюйтер
16
Овьедо
16
О'Ши
3
Браунинг
2
Мэтьюз
24
Гибсон
10
Хонимэн
6
Каттермол
46
МакГиди
20
МакМанаман
11
Граббан
3-5-1
1
Манноне
2
Гантер
26
Мур
5
МакШейн
77
Барроу
14
Алуко
16
Эдвардс
10
Бакуна
4
Келли
29
Керморган
Остались в запасе
Сандерленд
Рединг
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Сандерленд - Рединг
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
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- : -
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Сандерленд
1 : 0
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Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
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Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
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3 : 1
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
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Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
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Информация о матче
Стадион:
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