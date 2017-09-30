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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сандерленд
Престон - Сандерленд: обзор матча 30 сентября 2017
Престон
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
54'
Д. Хэрроп
57'
Д. Хагилл
27'
Д. Хонимэн
59'
Э. МакГиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Сандерленд
68'
Желтая карточка
Д. Стил
59'
ГОЛ! 2:2!
Э. МакГиди
Пас отдал
Д. Ндонг
ГОЛ! 2:1!
Д. Хагилл
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хэрроп
54'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Л. Гуч
Желтая карточка
Д. Фишер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
3-4-2
12
Максвелл
14
Фишер
6
Дэвис
23
Хантингтон
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
10
Хэрроп
24
Магуайр
9
Хагилл
4-3-1-2
23
Стил
16
О'Ши
3
Браунинг
2
Джонс
2
Мэтьюз
10
Хонимэн
6
Каттермол
22
Ндонг
46
МакГиди
9
Воган
7
Гуч
Остались в запасе
Престон
Сандерленд
35
Мэттью Хадсон
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Престон - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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