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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Сандерленд
Барнсли - Сандерленд: обзор матча 26 августа 2017
Барнсли
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
31'
И. Угбо
67'
Д. Монкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Сандерленд
90'
+4
Желтая карточка
В. Хазри
86'
Желтая карточка
Э. МакГиди
77'
Желтая карточка
Б. Овьедо
ГОЛ! 2:0!
Д. Монкур
67'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
37
Джаред Берд
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-3-1
17
Дэвис
5
Джексон
6
Линдсэй
5
Уилльямс
20
Монкур
7
Хэммилл
44
Поттс
99
Угбо
4-3-1-2
87
Рюйтер
2
Джонс
3
Браунинг
5
Коне
16
Овьедо
22
Ндонг
10
Хонимэн
6
Каттермол
46
МакГиди
11
Граббан
9
Воган
Остались в запасе
Барнсли
Сандерленд
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
37
Джаред Берд
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
37
Джаред Берд
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Барнсли - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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