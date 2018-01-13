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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сандерленд
Кардифф - Сандерленд: обзор матча 13 января 2018
Кардифф
13.01.2018, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
4 : 0
Завершен
Сандерленд
46'
К. Патерсон
55'
Д. Роллс
80'
К. Патерсон
90+4'
Э. Пилкингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Сандерленд
ГОЛ! 4:0!
Э. Пилкингтон
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Моррисон
85'
ГОЛ! 3:0!
К. Патерсон
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Роллс
Пас отдал
К. Зохоре
55'
49'
Красная карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
Пас отдал
Д. Роллс
46'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Гуч
41'
Желтая карточка
Б. Овьедо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
3-2-3-1
13
Этеридж
12
Беннетт
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
6
Ричардс
14
Бамба
11
Мендес-Лэйнг
32
Роллс
30
Хойлетт
7
Зохоре
3-2-3-2
87
Рюйтер
2
Джонс
36
Уилсон
3
Браунинг
16
О'Ши
16
Овьедо
10
Хонимэн
6
Кларк-Салтер
22
Ндонг
9
Майя
7
Гуч
Остались в запасе
Кардифф
Сандерленд
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Лоик Дамур
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Кардифф - Сандерленд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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