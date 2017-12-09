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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Сандерленд
Вулверхэмптон - Сандерленд: обзор матча 09 декабря 2017
Вулверхэмптон
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Сандерленд
Желтая карточка
Б. Дуглас
65'
63'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
62'
Вторая желтая
Л. Каттермол
61'
Желтая карточка
Л. Каттермол
51'
Желтая карточка
М. Уилсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
30
Боли
6
Беннетт
15
Коди
2
Доэрти
21
Невеш
29
Сайсс
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
3-2-3-2
87
Рюйтер
16
О'Ши
22
Лав
3
Браунинг
2
Мэтьюз
36
Уилсон
6
Каттермол
24
Гибсон
10
Хонимэн
7
Гуч
11
Граббан
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сандерленд
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Вулверхэмптон - Сандерленд
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
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