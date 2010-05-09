Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур