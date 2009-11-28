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Манчестер Сити - Халл Сити
Манчестер Сити - Халл Сити: обзор матча 28 ноября 2009
Манчестер Сити
28.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
45+1'
Ш. Райт-Филлипс
82'
Д. Буллард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Халл Сити
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Буллард
Замена
К. Беллами
️️️️
Робиньо
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Ж. Алтидор
Желтая карточка
К. Заятте
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Марни
Замена
Н. Бармби
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
Н. Де Йонг
+1
Желтая карточка
П. МакШейн
ГОЛ! 1:0!
Ш. Райт-Филлипс
+1
Желтая карточка
Э. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
70
Робиньо
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
10
Джеованни
ЛП
21
Джимми Буллард
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
12
Стивен Хант
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
23
Майкл Джонсон
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Бридж
2
Туре
15
Лескотт
4
Ричардс
70
Робиньо
7
Айрленд
34
Де Йонг
98
Райт-Филлипс
25
Адебайор
32
Тевес
4-4-2
12
Дьюк
5
МакШейн
4
Гарднер
19
Заятте
3
Доусон
14
Гарсия
21
Буллард
25
Марни
10
Джеованни
12
Хант
17
Алтидор
25
Адебайор
24
Санта Крус
24
Санта Крус
25
Адебайор
70
Робиньо
39
Беллами
39
Беллами
70
Робиньо
10
Джеованни
18
Бармби
18
Бармби
10
Джеованни
25
Марни
0
Боатенг
0
Боатенг
25
Марни
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Халл Сити
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Манчестер Сити - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:55 (прямая)
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