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АПЛ 2026/2027
Болтон - Халл Сити
Болтон - Халл Сити: обзор матча 29 декабря 2009
Болтон
29.12.2009, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
20'
И. Класнич
61'
К. Дэйвис
71'
С. Хант
78'
С. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Халл Сити
+2
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 2:2!
С. Хант
Замена
Г. МакКэнн
️️️️
И. Класнич
Замена
Джеованни
️️️️
С. Олофиньяна
ГОЛ! 2:1!
С. Хант
Желтая карточка
Э. Доусон
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
К. Дэйвис
Замена
Н. Бармби
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ! 1:0!
И. Класнич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
3
Бернар Менди
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
39
Класнич
3-5-2
13
Майхилл
4
Гарднер
19
Заятте
3
Доусон
3
Менди
14
Гарсия
0
Боатенг
44
Олофиньяна
12
Хант
17
Алтидор
39
Фэган
39
Класнич
0
МакКэнн
0
МакКэнн
39
Класнич
17
Алтидор
18
Бармби
18
Бармби
17
Алтидор
44
Олофиньяна
10
Джеованни
10
Джеованни
44
Олофиньяна
14
Гарсия
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
14
Гарсия
Остались в запасе
Болтон
Халл Сити
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Болтон - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
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