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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 27 марта 2010
Халл Сити
27.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
16'
Д. Буллард (П)
48'
К. Фэган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Фулхэм
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
Д. Буллард
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Д. Грининг
️️️️
К. Дикгакой
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Б. Хельге Риисе
ГОЛ! 2:0!
К. Фэган
Желтая карточка
Н. Шори
Желтая карточка
З. Гера
Желтая карточка
С. Дэйвис
Желтая карточка
Ж. Алтидор
Желтая карточка
К. Дикгакой
Желтая карточка
К. Килбейн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Буллард
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
21
Джимми Буллард
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-4-2
13
Майхилл
20
Килбейн
22
Муйоколо
31
Сонко
5
МакШейн
21
Буллард
0
Боатенг
25
Марни
14
Гарсия
39
Фэган
17
Алтидор
3-2-4-1
32
Шварцер
4
Хангеланд
6
Смоллинг
22
Бэйрд
3
Шори
15
Кончески
8
Риисе
15
Дикгакой
2
Демпси
29
Дэйвис
20
Гера
21
Буллард
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
21
Буллард
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
15
Дикгакой
14
Грининг
14
Грининг
15
Дикгакой
8
Риисе
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
8
Риисе
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
12
Мэтт Дьюк
ВР
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
Главный тренер
Сергей Якирович
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
Остались в запасе
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
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