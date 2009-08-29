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Вулверхэмптон - Халл Сити
Вулверхэмптон - Халл Сити: обзор матча 29 августа 2009
Вулверхэмптон
29.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
46'
Р. Стирмен
3'
Джеованни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Халл Сити
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Кеох
Замена
Н. Бармби
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
Э. Доусон
Замена
К. Фэган
️️️️
К. Гилас
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Фолан
ГОЛ! 1:1!
Р. Стирмен
Желтая карточка
С. Муйоколо
ГОЛ! 0:1!
Джеованни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
3-2-3-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
6
Крэддок
28
Мансьенн
6
Элокоби
45
Халфорд
16
Джарвис
20
Хенри
10
Мильяш
9
Дойл
38
Кеох
3-2-3-1-1
13
Майхилл
22
Муйоколо
6
Тернер
19
Заятте
3
Доусон
20
Килбейн
10
Гилас
44
Олофиньяна
12
Хант
10
Джеованни
21
Фолан
38
Кеох
19
Воукс
19
Воукс
38
Кеох
10
Джеованни
18
Бармби
18
Бармби
10
Джеованни
21
Фолан
17
Алтидор
17
Алтидор
21
Фолан
10
Гилас
39
Фэган
39
Фэган
10
Гилас
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Халл Сити
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
26
Тони Уорнер
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Вулверхэмптон - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Мулинекс
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