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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Халл Сити
Блэкберн - Халл Сити: обзор матча 10 февраля 2010
Блэкберн
10.02.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
16'
Б. Майхилл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Халл Сити
Замена
С. Рид
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
Э. Гарднер
Желтая карточка
Р. Нельсен
Замена
Д. Робертс
️️️️
Б. Эмертон
Замена
А. Заки
️️️️
Э. Доусон
Замена
К. Заятте
️️️️
П. МакШейн
Желтая карточка
Ж. Алтидор
Желтая карточка
П. МакШейн
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Красная карточка
Д. Боатенг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Майхилл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
28
Живе
17
Нельсен
13
Ольссон
2
Сальгадо
42
Эндрюс
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
7
Эмертон
9
Калинич
21
Диуф
4-2-3
13
Майхилл
22
Муйоколо
5
МакШейн
4
Гарднер
3
Доусон
0
Боатенг
12
Хант
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
9
Калинич
18
Рид
18
Рид
9
Калинич
7
Эмертон
33
Робертс
33
Робертс
7
Эмертон
5
МакШейн
19
Заятте
19
Заятте
5
МакШейн
19
Веннегор оф Хесселинк
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
19
Веннегор оф Хесселинк
3
Доусон
9
Заки
9
Заки
3
Доусон
Остались в запасе
Блэкберн
Халл Сити
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Блэкберн - Халл Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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