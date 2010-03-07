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Эвертон - Халл Сити
Эвертон - Халл Сити: обзор матча 07 марта 2010
Эвертон
07.03.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
5 : 1
Завершен
Халл Сити
17'
М. Артета
38'
М. Артета
52'
Р. Гарсия (АГ)
82'
Л. Донован
86'
Д. Родуэлл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Халл Сити
+1
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 5:0!
Д. Родуэлл
Пас отдал
Л. Донован
Замена
Д. Гослинг
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 4:0!
Л. Донован
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Л. Донован
️️️️
В. Аничебе
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
А. Заки
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Д. Буллард
Замена
Джеованни
️️️️
Н. Бармби
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Гарсия
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 2:0!
М. Артета
Пас отдал
С. Пиенаар
Пенальти не реализован!
Я. Айегбени
ГОЛ! 1:0!
М. Артета
Пас отдал
Я. Айегбени
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
18
Ник Бармби
ЛП
0
Джордж Боатенг
(К)
ЦП
21
Джимми Буллард
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
19
Ягиелка
25
Дистен
20
Пиенаар
8
Артета
18
Невилл
21
Осман
28
Аничебе
24
Айегбени
4-3-1-1
13
Майхилл
5
МакШейн
19
Заятте
22
Муйоколо
20
Килбейн
14
Гарсия
0
Боатенг
18
Бармби
21
Буллард
9
Заки
20
Пиенаар
32
Гослинг
32
Гослинг
20
Пиенаар
21
Осман
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Осман
28
Аничебе
10
Донован
10
Донован
28
Аничебе
18
Бармби
10
Джеованни
10
Джеованни
18
Бармби
21
Буллард
17
Алтидор
17
Алтидор
21
Буллард
9
Заки
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
9
Заки
Остались в запасе
Эвертон
Халл Сити
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Эвертон - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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