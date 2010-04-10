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Халл Сити - Бернли
Халл Сити - Бернли: обзор матча 10 апреля 2010
Халл Сити
10.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Бернли
3'
К. Килбейн
35'
М. Патерсон
64'
Г. Александер (П)
70'
Г. Александер (П)
90'
У. Эллиотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бернли
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:4!
У. Эллиотт
Замена
А. Бикей
️️️️
С. Флетчер
Замена
С. Колдуэлл
️️️️
М. Дафф
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
К. Фэган
Желтая карточка
Н. Бармби
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Г. Александер
Замена
Джеованни
️️️️
П. МакШейн
Желтая карточка
Т. Мирс
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Александер
Желтая карточка
К. Фэган
Желтая карточка
Б. Менди
Замена
Н. Бармби
️️️️
Э. Доусон
Желтая карточка
Ж. Алтидор
ГОЛ! 1:1!
М. Патерсон
ГОЛ! 1:0!
К. Килбейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
21
Джимми Буллард
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
25
Дин Марни
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
3-2-3-2
13
Майхилл
31
Сонко
22
Муйоколо
5
МакШейн
20
Килбейн
3
Доусон
21
Буллард
0
Боатенг
3
Менди
39
Фэган
17
Алтидор
4-3-2
1
Йенсен
13
Фокс
28
Корт
4
Дафф
4
Мирс
15
Эллиотт
2
Александер
4
Корк
26
Флетчер
10
Патерсон
3
Доусон
18
Бармби
18
Бармби
3
Доусон
5
МакШейн
10
Джеованни
10
Джеованни
5
МакШейн
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
39
Фэган
Наджент
30
Томпсон
30
Томпсон
Наджент
4
Дафф
13
Колдуэлл
13
Колдуэлл
4
Дафф
26
Флетчер
3
Бикей
3
Бикей
26
Флетчер
Остались в запасе
Халл Сити
Бернли
12
Мэтт Дьюк
ВР
25
Дин Марни
ЦП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
31
Ники Уивер
ВР
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
33
Крис Иглс
ПП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
25
Дин Марни
ЦП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Остались в запасе
31
Ники Уивер
ВР
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
33
Крис Иглс
ПП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Халл Сити - Бернли
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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