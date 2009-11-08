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Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 08 ноября 2009
Халл Сити
08.11.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
62'
С. Олофиньяна
90'
Я. Веннегор оф Хесселинк
29'
М. Этерингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сток Сити
Замена
Д. Боатенг
️️️️
К. Фэган
ГОЛ! 2:1!
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
Т. Шанли
Вторая желтая
А. Файе
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Желтая карточка
А. Файе
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:1!
С. Олофиньяна
Замена
Д. Китсон
️️️️
Д. Битти
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Н. Бармби
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 0:1!
М. Этерингтон
Желтая карточка
Б. Менди
14'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
21
Джимми Буллард
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
14
Ричард Гарсия
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
0
Джордж Боатенг
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
3-5-2
12
Дьюк
3
Доусон
19
Заятте
4
Гарднер
12
Хант
3
Менди
21
Буллард
44
Олофиньяна
14
Гарсия
39
Фэган
17
Алтидор
4-4-2
29
Соренсен
6
Хут
17
Шоукросс
25
Файе
4
Коллинс
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Фуллер
44
Битти
39
Фэган
0
Боатенг
0
Боатенг
39
Фэган
14
Гарсия
18
Бармби
18
Бармби
14
Гарсия
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
Шанли
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
Шанли
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
44
Битти
18
Китсон
18
Китсон
44
Битти
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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