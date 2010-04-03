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Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 03 апреля 2010
Сток Сити
03.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
6'
Р. Фуллер
90'
Л. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Халл Сити
ГОЛ! 2:0!
Л. Лоуренс
Желтая карточка
Джеованни
Замена
М. Сидибе
️️️️
Д. Китсон
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Фолан
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
Д. Китсон
Замена
Джеованни
️️️️
Д. Марни
Желтая карточка
А. Файе
Желтая карточка
Т. Шанли
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:0!
Р. Фуллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
25
Дин Марни
ЦП
21
Джимми Буллард
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
3
Бернар Менди
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
25
Файе
6
Хут
3
Хиггинботэм
26
Этерингтон
11
Лоуренс
12
Уилэн
5
Делап
18
Китсон
19
Фуллер
3-5-2
13
Майхилл
22
Муйоколо
5
МакШейн
20
Килбейн
3
Менди
25
Марни
21
Буллард
0
Боатенг
14
Гарсия
21
Фолан
39
Фэган
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
18
Китсон
11
Сидибе
11
Сидибе
18
Китсон
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
25
Марни
10
Джеованни
10
Джеованни
25
Марни
14
Гарсия
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
14
Гарсия
21
Фолан
17
Алтидор
17
Алтидор
21
Фолан
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Нарцис Пелах
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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