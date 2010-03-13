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Халл Сити - Арсенал
Халл Сити - Арсенал: обзор матча 13 марта 2010
Халл Сити
13.03.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
30'
Д. Буллард (П)
15'
А. Аршавин
90+3'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Арсенал
+3
ГОЛ! 1:2!
Н. Бендтнер
Замена
К. Килбейн
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Эдуардо
️️️️
С. Насри
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
Л. Купер
️️️️
К. Заятте
Травма
К. Заятте
Вторая желтая
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Э. Доусон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Буллард
Желтая карточка
С. Кэмпбелл
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Аршавин
Пас отдал
Н. Бендтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
3
Бернар Менди
ПЗ
25
Дин Марни
ЛП
21
Джимми Буллард
ЦП
0
Джордж Боатенг
(К)
ЦП
39
Крейг Фэган
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
14
Самир Насри
АП
27
Эммануэль Эбуэ
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
13
Майхилл
3
Доусон
22
Муйоколо
19
Заятте
3
Менди
25
Марни
21
Буллард
0
Боатенг
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
4-2-3-1
1
Альмуния
3
Санья
5
Кэмпбелл
4
Вермален
3
Клиши
5
Диаби
15
Денилсон
27
Эбуэ
14
Насри
28
Аршавин
32
Бендтнер
17
Алтидор
20
Килбейн
20
Килбейн
17
Алтидор
19
Заятте
6
Купер
6
Купер
19
Заятте
19
Веннегор оф Хесселинк
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Веннегор оф Хесселинк
27
Эбуэ
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Эбуэ
14
Насри
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Насри
Остались в запасе
Халл Сити
Арсенал
12
Мэтт Дьюк
ВР
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
9
Амр Заки
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
9
Амр Заки
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Халл Сити - Арсенал
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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