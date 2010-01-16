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Тоттенхэм - Халл Сити
Тоттенхэм - Халл Сити: обзор матча 16 января 2010
Тоттенхэм
16.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Дженас
Желтая карточка
К. Фэган
Замена
С. Муйоколо
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
К. Килбейн
️️️️
Н. Бармби
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
С. Бассонг
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
Н. Бармби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
3
Бернар Менди
ПП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
3-4-1-2
1
Гомес
4
Бассонг
20
Доусон
14
Чорлука
19
Кранчар
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
10
Модрич
18
Бэйл
7
Кин
9
Дефо
4-4-1-1
13
Майхилл
4
Гарднер
5
МакШейн
19
Заятте
3
Доусон
14
Гарсия
0
Боатенг
18
Бармби
12
Хант
10
Джеованни
39
Фэган
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
7
Кин
15
Крауч
15
Крауч
7
Кин
18
Бармби
20
Килбейн
20
Килбейн
18
Бармби
14
Гарсия
22
Муйоколо
22
Муйоколо
14
Гарсия
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
10
Джеованни
Остались в запасе
Тоттенхэм
Халл Сити
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Бернар Менди
ПП
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Бернар Менди
ПП
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Тоттенхэм - Халл Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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