Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Манчестер Сити
Халл Сити - Манчестер Сити: обзор матча 06 февраля 2010
Халл Сити
06.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
31'
Ж. Алтидор
55'
Д. Боатенг
58'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Манчестер Сити
Замена
М. Петров
️️️️
У. Бридж
Замена
К. Килбейн
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
П. Виейра
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Э. Доусон
Замена
А. Заки
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
П. Виейра
️️️️
К. Беллами
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайор
Замена
А. Джонсон
️️️️
С. Айрленд
ГОЛ! 2:0!
Д. Боатенг
Желтая карточка
К. Фэган
ГОЛ! 1:0!
Ж. Алтидор
Пас отдал
Я. Веннегор оф Хесселинк
20'
Желтая карточка
Д. Боята
Желтая карточка
К. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
(К)
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
39
Крейг Фэган
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
39
Крейг Беллами
АП
7
Стивен Айрленд
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЛФ
32
Карлос Тевес
РФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
4-3-2
13
Майхилл
3
Доусон
4
Гарднер
22
Муйоколо
5
МакШейн
12
Хант
0
Боатенг
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
4-3-1-2
24
Гивен
5
Сабалета
28
Боята
2
Туре
3
Бридж
7
Айрленд
34
Де Йонг
18
Бэрри
39
Беллами
32
Тевес
25
Адебайор
19
Веннегор оф Хесселинк
20
Килбейн
20
Килбейн
19
Веннегор оф Хесселинк
0
Боатенг
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
0
Боатенг
17
Алтидор
9
Заки
9
Заки
17
Алтидор
3
Бридж
19
Петров
19
Петров
3
Бридж
39
Беллами
0
Виейра
0
Виейра
39
Беллами
7
Айрленд
11
Джонсон
11
Джонсон
7
Айрленд
Остались в запасе
Халл Сити
Манчестер Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Фил Браун
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Халл Сити - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Халл Сити
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+