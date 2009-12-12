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Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 12 декабря 2009
Халл Сити
12.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Блэкберн
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
Д. Марни
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
К. Фэган
Замена
Д. Робертс
️️️️
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
К. Самба
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Н. Калинич
Замена
Н. Калинич
️️️️
Б. МакКарти
Замена
К. Эндрюс
️️️️
В. Грелла
Желтая карточка
Д. Марни
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-1-1
13
Майхилл
3
Доусон
4
Гарднер
5
МакШейн
19
Заятте
12
Хант
0
Боатенг
25
Марни
14
Гарсия
10
Джеованни
39
Фэган
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
4
Самба
17
Нельсен
28
Живе
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
30
Хойлетт
11
Грелла
0
МакКарти
9
Ди Санто
25
Марни
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
25
Марни
14
Гарсия
17
Алтидор
17
Алтидор
14
Гарсия
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
39
Фэган
11
Грелла
42
Эндрюс
42
Эндрюс
11
Грелла
9
Ди Санто
33
Робертс
33
Робертс
9
Ди Санто
0
МакКарти
9
Калинич
9
Калинич
0
МакКарти
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
Главный тренер
Фил Браун
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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