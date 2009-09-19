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Халл Сити - Бирмингем Сити
Халл Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 19 сентября 2009
Халл Сити
19.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
75'
Г. О`Коннор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бирмингем Сити
Замена
Б. Менди
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Желтая карточка
Г. О`Коннор
ГОЛ! 0:1!
Г. О`Коннор
Замена
Н. Бармби
️️️️
Д. Марни
Замена
К. Гилас
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
Г. О`Коннор
️️️️
Г. МакШеффри
Желтая карточка
С. Карр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
10
Камель Гилас
ПП
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
0
Эшли Сэммонс
ЦП
10
Джеймс О'Ши
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
4-3-1-2
13
Майхилл
3
Доусон
5
МакШейн
19
Заятте
31
Сонко
12
Хант
44
Олофиньяна
25
Марни
10
Джеованни
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
4-4-2
1
Харт
2
Карр
28
Джонсон
12
Парнаби
24
Данн
16
Фергюсон
10
Тайнио
8
Бойер
18
Фахи
15
Бенитес
28
МакШеффри
25
Марни
18
Бармби
18
Бармби
25
Марни
19
Веннегор оф Хесселинк
3
Менди
3
Менди
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
10
Гилас
10
Гилас
17
Алтидор
28
МакШеффри
8
О`Коннор
8
О`Коннор
28
МакШеффри
Остались в запасе
Халл Сити
Бирмингем Сити
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
9
Кевин Филлипс
ЦФ
0
Эшли Сэммонс
ЦП
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
0
Эшли Сэммонс
ЦП
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Халл Сити - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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