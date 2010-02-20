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Вест Хэм - Халл Сити
Вест Хэм - Халл Сити: обзор матча 20 февраля 2010
Вест Хэм
20.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
3'
В. Бехрами
59'
К. Коул
90'
Ж. Фобер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Халл Сити
ГОЛ! 3:0!
Ж. Фобер
Замена
Д. Коллисон
️️️️
А. Диаманти
Замена
Х. Мидо
️️️️
К. Коул
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
А. Заки
Замена
Илан
️️️️
Г. Франко
ГОЛ! 2:0!
К. Коул
Желтая карточка
С. Паркер
Вторая желтая
К. Фэган
Желтая карточка
К. Фэган
ГОЛ! 1:0!
В. Бехрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
9
Амр Заки
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
25
Илан
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
4
Апсон
5
Томкинс
23
Спектор
36
Фобер
15
Ковач
85
Бехрами
8
Паркер
23
Диаманти
9
Франко
24
Коул
4-2-3
13
Майхилл
5
МакШейн
22
Муйоколо
4
Гарднер
3
Доусон
0
Боатенг
12
Хант
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
9
Заки
23
Диаманти
10
Коллисон
10
Коллисон
23
Диаманти
9
Франко
25
Илан
25
Илан
9
Франко
24
Коул
0
Мидо
0
Мидо
24
Коул
9
Заки
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
9
Заки
17
Алтидор
17
Алтидор
Остались в запасе
Вест Хэм
Халл Сити
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Вест Хэм - Халл Сити
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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