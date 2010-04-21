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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Астон Вилла
Халл Сити - Астон Вилла: обзор матча 21 апреля 2010
Халл Сити
21.04.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
13'
Г. Агбонлахор
76'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Астон Вилла
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Петров
Замена
С. Олофиньяна
️️️️
К. Килбейн
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Милнер
Желтая карточка
К. Фэган
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Я. Веннегор оф Хесселинк
Желтая карточка
С. Петров
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
0
Джордж Боатенг
ЦП
21
Джимми Буллард
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-2-2
12
Дьюк
31
Сонко
22
Муйоколо
5
МакШейн
20
Килбейн
3
Доусон
0
Боатенг
21
Буллард
39
Фэган
19
Веннегор оф Хесселинк
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
15
Янг
3
Уорнок
19
Петров
20
Милнер
19
Даунинг
11
Агбонлахор
11
Карью
20
Килбейн
44
Олофиньяна
44
Олофиньяна
20
Килбейн
10
Джеованни
10
Джеованни
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Петров
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
Остались в запасе
Халл Сити
Астон Вилла
13
Боаз Майхилл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Халл Сити - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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