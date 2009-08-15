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АПЛ 2026/2027
Челси - Халл Сити
Челси - Халл Сити: обзор матча 15 августа 2009
Челси
15.08.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
38'
Д. Дрогба
90+2'
Д. Дрогба
28'
С. Хант
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Халл Сити
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Деку
+2
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Замена
Джеованни
️️️️
Б. Менди
Замена
Деку
️️️️
Ф. Малуда
Замена
К. Гилас
️️️️
С. Хант
Желтая карточка
Н. Бармби
Замена
М. Баллак
️️️️
Д. Оби Микел
+2
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Н. Бармби
️️️️
Д. Марни
Травма
Д. Марни
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
ГОЛ! 0:1!
С. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
13
Флоран Малуда
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джон Оби Микел
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
3
Бернар Менди
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Джордж Боатенг
(К)
ЦП
22
Стивен Муйоколо
ЦП
25
Дин Марни
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
0
Деку
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
26
Терри
3
Босингва
8
Лэмпард
13
Малуда
2
Эссьен
12
Оби Микел
39
Анелька
11
Дрогба
4-5-1
13
Майхилл
3
Менди
6
Тернер
4
Гарднер
3
Доусон
25
Марни
44
Олофиньяна
0
Боатенг
22
Муйоколо
12
Хант
21
Фолан
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Баллак
12
Оби Микел
13
Малуда
0
Деку
0
Деку
13
Малуда
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
25
Марни
18
Бармби
18
Бармби
25
Марни
3
Менди
10
Джеованни
10
Джеованни
3
Менди
12
Хант
10
Гилас
10
Гилас
12
Хант
Остались в запасе
Челси
Халл Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Челси - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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