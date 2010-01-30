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Халл Сити - Вулверхэмптон
Халл Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 30 января 2010
Халл Сити
30.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
11'
Я. Веннегор оф Хесселинк
52'
С. Хант (П)
49'
Э. Гарднер (АГ)
67'
М. Джарвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
А. Гедиура
️️️️
К. Фоли
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
М. Джарвис
Замена
Р. Стирмен
️️️️
С. Уорд
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Б. Менди
Замена
А. Заки
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ! 2:2!
М. Джарвис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хант
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Гарднер
Желтая карточка
Э. Доусон
ГОЛ! 1:0!
Я. Веннегор оф Хесселинк
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
9
Амр Заки
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-2
13
Майхилл
3
Доусон
5
МакШейн
22
Муйоколо
4
Гарднер
12
Хант
0
Боатенг
3
Менди
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
3-2-4-1
1
Ханеманн
28
Мансьенн
6
Крэддок
6
Берра
23
Зубар
44
Фоли
3
Джонс
20
Хенри
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
3
Менди
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Менди
17
Алтидор
9
Заки
9
Заки
17
Алтидор
3
Уорд
19
Стирмен
19
Стирмен
3
Уорд
44
Фоли
6
Гедиура
6
Гедиура
44
Фоли
16
Джарвис
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
16
Джарвис
Остались в запасе
Халл Сити
Вулверхэмптон
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Халл Сити - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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