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Халл Сити - Болтон
Халл Сити - Болтон: обзор матча 22 августа 2009
Халл Сити
22.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
61'
К. Гилас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Болтон
Замена
К. Фэган
️️️️
К. Гилас
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Джеованни
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Дэйвис
Замена
Д. Самуэль
️️️️
П. Робинсон
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
Джеованни
ГОЛ! 1:0!
К. Гилас
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Фолан
Желтая карточка
Й. Элмандер
Желтая карточка
С. Олофиньяна
Желтая карточка
С. Хант
19'
Желтая карточка
Ш. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Халл Сити
26
Тони Уорнер
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
39
Крейг Фэган
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Майхилл
19
Заятте
4
Гарднер
6
Тернер
20
Килбейн
3
Доусон
12
Хант
44
Олофиньяна
10
Гилас
10
Джеованни
21
Фолан
4-4-2
22
Яскилайнен
18
Риккеттс
24
Кэхилл
39
Найт
4
Робинсон
16
Дэйвис
27
Дэйвис
21
Муамба
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
10
Джеованни
0
Боатенг
0
Боатенг
10
Джеованни
10
Гилас
39
Фэган
39
Фэган
10
Гилас
21
Фолан
17
Алтидор
17
Алтидор
21
Фолан
4
Робинсон
2
Самуэль
2
Самуэль
4
Робинсон
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
16
Дэйвис
25
Уорд
25
Уорд
16
Дэйвис
Остались в запасе
Халл Сити
Болтон
26
Тони Уорнер
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
Остались в запасе
26
Тони Уорнер
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Халл Сити - Болтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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