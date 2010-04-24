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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 24 апреля 2010
Халл Сити
24.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
7'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сандерленд
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Замена
К. Фэган
️️️️
Н. Бармби
Желтая карточка
Джеованни
Замена
Л. Цана
️️️️
К. Джонс
Замена
️️️️
Д. Буллард
Замена
А. Фердинанд
️️️️
М. Тернер
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
С. Мальбранк
Красная карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Красная карточка
Ж. Алтидор
Пенальти не реализован!
Д. Буллард
Желтая карточка
Д. Мейлер
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
21
Джимми Буллард
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
3
Бернар Менди
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
3-4-1-2
12
Дьюк
3
Доусон
4
Гарднер
22
Муйоколо
21
Буллард
0
Боатенг
18
Бармби
3
Менди
10
Джеованни
21
Фолан
17
Алтидор
4-3-3
1
Гордон
6
Килгаллон
6
Тернер
21
Хаттон
15
Ричардсон
10
Мальбранк
7
Мейлер
14
Хендерсон
10
Бент
9
Джонс
22
Кэмпбелл
18
Бармби
39
Фэган
39
Фэган
18
Бармби
9
Джонс
27
Цана
27
Цана
9
Джонс
6
Тернер
35
Фердинанд
35
Фердинанд
6
Тернер
10
Мальбранк
27
Бардсли
27
Бардсли
10
Мальбранк
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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