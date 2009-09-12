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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 12 сентября 2009
Сандерленд
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Халл Сити
13'
Д. Бент (П)
49'
Э. Рид
66'
Д. Бент
75'
К. Заятте (АГ)
43'
К. Заятте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Халл Сити
Желтая карточка
С. Олофиньяна
Замена
П. Да Силва
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Д. Менса
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
Б. Менди
️️️️
К. Килбейн
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
К. Заятте
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Бент
ГОЛ! 3:1!
Д. Бент
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
К. Гилас
Замена
️️️️
К. Фэган
ГОЛ! 2:1!
Э. Рид
Желтая карточка
Л. Цана
ГОЛ! 1:1!
К. Заятте
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
П. МакШейн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бент
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
35
Фердинанд
6
Тернер
27
Цана
15
Ричардсон
27
Бардсли
11
Рид
6
Каттермол
10
Мальбранк
10
Бент
22
Кэмпбелл
3-2-3-1-1
13
Майхилл
5
МакШейн
19
Заятте
31
Сонко
20
Килбейн
3
Доусон
10
Гилас
44
Олофиньяна
12
Хант
10
Джеованни
39
Фэган
27
Бардсли
26
Менса
26
Менса
27
Бардсли
10
Мальбранк
4
Да Силва
4
Да Силва
10
Мальбранк
10
Бент
9
Джонс
9
Джонс
10
Бент
20
Килбейн
3
Менди
3
Менди
20
Килбейн
10
Гилас
17
Алтидор
17
Алтидор
10
Гилас
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
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