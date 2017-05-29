Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дин Уайтхэд - статистика

Завершил карьеру
12 января 1982 (44)
#4 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаддерсфилд Таун
16
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
29.05.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
17.05.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
14.05.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
07.05.2017
Кардифф
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
29.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
22.04.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Дерби Каунти
1 : 1
17.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
14.04.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.04.2017
Хаддерсфилд Таун
45' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
01.04.2017
Бертон Альбион
1' - 88'
27'
88'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Барнсли
1 : 1
25.02.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 59'
52'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
21.02.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ротерхэм
2 : 3
14.02.2017
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
05.02.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
02.02.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
21.01.2017
Ипсвич Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
14.01.2017
Хаддерсфилд Таун
61' - 86'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.01.2017
Хаддерсфилд Таун
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
1' - 86'
17'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
1 : 1
03.12.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
3 : 2
19.11.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.11.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
5 : 0
29.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 61'
30'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
22.10.2016
Дерби Каунти
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
3 : 1
19.10.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
16.10.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
01.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
27.09.2016
Ротерхэм
1' - 80'
43'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рединг
1 : 0
24.09.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
17.09.2016
Куинз Парк Рейнджерс
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
1 : 0
13.09.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
0 : 1
10.09.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
27.08.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
20.08.2016
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Астон Вилла
1 : 1
16.08.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+