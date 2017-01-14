Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 14 января 2017
Шеффилд Уэнсдэй
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
54'
Р. Уоллес
90+2'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
90'
+7
Желтая карточка
К. Шиндлер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Форестьери
Пас отдал
К. МакМанаман
90'
+2
Желтая карточка
Л. Палмер
90'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Уоллес
87'
86'
Замена
М. Хадсон
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Хант
80'
70'
Красная карточка
Д. Пэйн
61'
Замена
Д. Лолли
️️️️
И. Браун
61'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:0!
Р. Уоллес
Пас отдал
Б. Беннэн
54'
Замена
С. Уиннелл
️️️️
С. Флетчер
46'
Желтая карточка
Д. Пудил
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
8
Филип Биллинг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
3-2-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
5
Хатчинсон
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
26
Флетчер
4-2-2-2
12
Уорд
2
Смит
44
Хефеле
26
Шиндлер
15
Лев
8
Биллинг
13
Муй
10
Качунга
19
Пэйн
21
Уэллс
37
Браун
23
Уоллес
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Уоллес
32
Хант
2
Палмер
2
Палмер
32
Хант
26
Флетчер
11
Уиннелл
11
Уиннелл
26
Флетчер
Уайтхэд
5
Хадсон
5
Хадсон
Уайтхэд
8
Биллинг
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
8
Биллинг
37
Браун
11
Лолли
11
Лолли
37
Браун
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
33
Гарри Банн
ЦП
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+