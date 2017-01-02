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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Хаддерсфилд Таун
Уиган Атлетик - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 января 2017
Уиган Атлетик
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
81'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Хаддерсфилд Таун
90'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
90'
Замена
М. Хефеле
️️️️
Д. Пэйн
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Бакстон
90'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Ш. МакДональд
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Замена
Р. Колклоу
️️️️
Н. Пауэлл
76'
Желтая карточка
М. Якобс
68'
66'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ф. Биллинг
59'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Г. Банн
55'
Желтая карточка
Т. Холмс-Деннис
45'
+2
Желтая карточка
А. Муй
12'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Шон МакДональд
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
8
Филип Биллинг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Уиган Атлетик
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-5-1-1
22
Яскилайнен
3
Уорнок
33
Берн
23
Бакстон
16
МакДональд
25
Пауэлл
16
Гомес
13
Вилдсхут
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
3-3-2-1
12
Уорд
17
Холмс-Деннис
5
Хадсон
4
Горенц-Станкович
8
Биллинг
13
Муй
33
Банн
10
Качунга
19
Пэйн
21
Уэллс
25
Пауэлл
27
Колклоу
27
Колклоу
25
Пауэлл
23
Бакстон
21
Дэвис
21
Дэвис
23
Бакстон
16
МакДональд
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
16
МакДональд
19
Пэйн
44
Хефеле
44
Хефеле
19
Пэйн
8
Биллинг
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
8
Биллинг
33
Банн
11
Лолли
11
Лолли
33
Банн
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Хаддерсфилд Таун
6
Джордан Флорес
ЦП
32
Рис Бурк
ЦЗ
Главный тренер
Уоррен Джойс
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
6
Джордан Флорес
ЦП
32
Рис Бурк
ЦЗ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Уиган Атлетик - Хаддерсфилд Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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