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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Хаддерсфилд Таун
Астон Вилла - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 августа 2016
Астон Вилла
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
25'
Р. МакКормак
86'
М. Хефеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Хаддерсфилд Таун
86'
Замена
М. Хефеле
️️️️
К. Лев
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Хефеле
Желтая карточка
Л. Бакуна
75'
Желтая карточка
Т. Элфик
68'
56'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Пэйн
Желтая карточка
А. Тшибола
54'
45'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Д. Лолли
43'
Желтая карточка
М. Хадсон
ГОЛ! 1:0!
Р. МакКормак
Пас отдал
Д. Грилиш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-1-2-1-3
95
Голлини
26
Сиссоко
4
Элфик
17
Честер
8
Вествуд
10
Бакуна
36
Тшибола
10
Грилиш
44
МакКормак
10
Айю
39
Жестеде
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
6
Хогг
13
Муй
3
ван Ла Парра
10
Качунга
19
Пэйн
11
Лолли
15
Лев
44
Хефеле
44
Хефеле
15
Лев
19
Пэйн
21
Уэллс
21
Уэллс
19
Пэйн
11
Лолли
9
Сканнелл
9
Сканнелл
11
Лолли
Остались в запасе
Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Астон Вилла - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Вилла Парк
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