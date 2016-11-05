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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 05 ноября 2016
Хаддерсфилд Таун
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
69'
Э. Качунга
73'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
83'
Желтая карточка
Р. Шоттон
75'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Д. Коттерилл
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Д. Гроундс
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
Пас отдал
Т. Смит
69'
64'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Дэвис
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Ш. Сканнелл
60'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
К. Палмер
60'
38'
Желтая карточка
М. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-2-2-2
12
Уорд
15
Лев
44
Хефеле
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
9
Сканнелл
4-4-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
23
Спектор
11
Коттерилл
8
Кифтенбельд
25
Глисон
16
Дэвис
10
Юткевич
8
Дональдсон
9
Сканнелл
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
9
Сканнелл
45
Палмер
19
Пэйн
19
Пэйн
45
Палмер
11
Коттерилл
21
Стюарт
21
Стюарт
11
Коттерилл
16
Дэвис
31
Фаббрини
31
Фаббрини
16
Дэвис
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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