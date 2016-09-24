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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Хаддерсфилд Таун
Рединг - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 24 сентября 2016
Рединг
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
41'
Р. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Хаддерсфилд Таун
81'
Замена
М. Хефеле
️️️️
Г. Банн
80'
Замена
️️️️
К. Лев
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Свифт
70'
66'
Желтая карточка
Э. Качунга
59'
Желтая карточка
М. Хадсон
Желтая карточка
К. Гантер
56'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. ван ден Берг
53'
45'
Желтая карточка
К. Лев
Замена
Т. Уотсон
️️️️
Д. Обита
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Беренс
41'
Желтая карточка
Д. Обита
35'
28'
Замена
Г. Банн
️️️️
К. Палмер
27'
Желтая карточка
Т. Смит
26'
Вторая желтая
Р. ван Ла Парра
23'
Желтая карточка
Р. ван Ла Парра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ЦП
7
Рой Беренс
ЛФ
29
Янн Керморган
ЦФ
11
Каллум Хэрриот
РФ
Главный тренер
Яп Стам
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
3-4-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
8
Свифт
21
Обита
8
ван ден Берг
19
Уильямс
7
Беренс
29
Керморган
11
Хэрриот
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
15
Лев
26
Шиндлер
5
Хадсон
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
45
Палмер
21
Уэллс
21
Обита
27
Уотсон
27
Уотсон
21
Обита
8
Свифт
23
Куинн
23
Куинн
8
Свифт
8
ван ден Берг
4
Эванс
4
Эванс
8
ван ден Берг
45
Палмер
33
Банн
33
Банн
45
Палмер
Банн
44
Хефеле
44
Хефеле
Банн
Остались в запасе
Рединг
Хаддерсфилд Таун
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
9
Доминик Самуэль
ЦФ
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Рединг - Хаддерсфилд Таун
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Мадейски
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