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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бертон Альбион
Хаддерсфилд Таун - Бертон Альбион: обзор матча 01 апреля 2017
Хаддерсфилд Таун
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Бертон Альбион
90'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бертон Альбион
Желтая карточка
К. Лев
90'
90'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ирвин
90'
Желтая карточка
Д. Моузиньо
88'
Желтая карточка
Т. Фланаган
Вторая желтая
Д. Уайтхэд
88'
82'
Желтая карточка
Б. Тернер
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
К. Куанер
80'
76'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Л. Кристенсен
74'
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
68'
Замена
Л. Варни
️️️️
К. Вудроу
63'
Замена
Д. Ирвин
️️️️
М. Кайтли
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Лолли
55'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Пэйн
55'
49'
Желтая карточка
К. МакФадзин
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
4
Дин Уайтхэд
ПП
23
Колин Куанер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
7
Люк Мерфи
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
4-3-1-2
12
Уорд
26
Шиндлер
44
Хефеле
15
Лев
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
4
Уайтхэд
19
Пэйн
11
Лолли
23
Куанер
3-2-3-1
33
МакЛафлин
2
Фланаган
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
6
Тернер
4
Моузиньо
7
Мерфи
21
Кристенсен
28
Кайтли
12
Вудроу
11
Лолли
10
Качунга
10
Качунга
11
Лолли
23
Куанер
8
Биллинг
8
Биллинг
23
Куанер
19
Пэйн
21
Уэллс
21
Уэллс
19
Пэйн
28
Кайтли
36
Ирвин
36
Ирвин
28
Кайтли
12
Вудроу
42
Варни
42
Варни
12
Вудроу
21
Кристенсен
7
Экинс
7
Экинс
21
Кристенсен
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бертон Альбион
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бертон Альбион
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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