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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Кардифф - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 ноября 2016
Кардифф
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
15'
Ш. Моррисон
17'
Д. Хойлетт
33'
Р. Ламберт
28'
Т. Смит
70'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Хаддерсфилд Таун
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Д. Хойлетт
89'
80'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Р. Ламберт
76'
Желтая карточка
С. Бамба
72'
72'
Желтая карточка
М. Хефеле
70'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Биллинг
62'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Хогг
62'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
К. Шиндлер
49'
Желтая карточка
А. Муй
49'
Желтая карточка
Д. Хогг
Желтая карточка
Л. Пелтье
48'
ГОЛ! 3:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
Ш. Моррисон
33'
28'
ГОЛ! 2:1!
Т. Смит
Пас отдал
К. Палмер
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
17'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Моррисон
Пас отдал
П. Уиттингем
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЛП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
АП
13
Энтони Пилкингтон
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Крис Лев
ЛП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
3-5-1-1
13
Амос
23
Моррисон
14
Бамба
21
Пелтье
12
Беннетт
30
Хойлетт
7
Уиттингем
32
Роллс
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
17
Ламберт
4-3-1-2
12
Уорд
2
Смит
44
Хефеле
26
Шиндлер
4
Горенц-Станкович
6
Хогг
13
Муй
15
Лев
10
Качунга
21
Уэллс
45
Палмер
30
Хойлетт
15
Ричардсон
15
Ричардсон
30
Хойлетт
17
Ламберт
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
17
Ламберт
6
Хогг
8
Биллинг
8
Биллинг
6
Хогг
26
Шиндлер
9
Сканнелл
9
Сканнелл
26
Шиндлер
Остались в запасе
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Кардифф - Хаддерсфилд Таун
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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