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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 октября 2016
Престон
19.10.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
6'
Т. Кларк
42'
А. Баптисте
53'
П. Галлахер
81'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
90'
Замена
И. Дойл
️️️️
Б. Прингл
87'
Желтая карточка
Д. Хагилл
82'
81'
ГОЛ! 3:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
К. Шиндлер
Замена
К. Хамфри
️️️️
П. Галлахер
77'
67'
Замена
К. Палмер
️️️️
Ш. Сканнелл
53'
Желтая карточка
М. Хадсон
ГОЛ! 3:0!
П. Галлахер
53'
45'
Замена
Г. Банн
️️️️
Р. ван Ла Парра
45'
Замена
Г. Банн
️️️️
Э. Качунга
ГОЛ! 2:0!
А. Баптисте
Пас отдал
П. Галлахер
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кларк
Пас отдал
П. Галлахер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
15
Баптисте
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
18
Прингл
4
Пирсон
14
Джонсон
12
Галлахер
9
Хагилл
47
Робинсон
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
15
Лев
5
Хадсон
26
Шиндлер
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
19
Пэйн
9
Сканнелл
12
Галлахер
7
Хамфри
7
Хамфри
12
Галлахер
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
18
Прингл
9
Дойл
9
Дойл
18
Прингл
10
Качунга
33
Банн
33
Банн
10
Качунга
9
Сканнелл
45
Палмер
45
Палмер
9
Сканнелл
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Дипдэйл
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