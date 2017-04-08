Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 08 апреля 2017
Ноттингем Форест
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
32'
Э. Личай
57'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
78'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
77'
Замена
К. Куанер
️️️️
Д. Хогг
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Уорд
72'
Замена
М. Мансьенн
️️️️
А. Траоре
59'
Замена
А. Тшибола
️️️️
З. Клоу
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд
57'
45'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Р. ван Ла Парра
45'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Т. Холмс-Деннис
44'
Желтая карточка
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:0!
Э. Личай
Пас отдал
Б. Бреретон
32'
Желтая карточка
Э. Личай
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Зак Клоу
АП
2
Эрик Личай
ПП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
23
Колин Куанер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
3-4-2-1
13
Смит
5
Миллс
6
Уорролл
2
Траоре
23
Осборн
8
Коэн
8
Воган
2
Личай
22
Бреретон
20
Клоу
16
Уорд
4-4-1-1
12
Уорд
2
Смит
44
Хефеле
26
Шиндлер
17
Холмс-Деннис
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
8
Биллинг
10
Качунга
21
Уэллс
2
Траоре
28
Мансьенн
28
Мансьенн
2
Траоре
20
Клоу
36
Тшибола
36
Тшибола
20
Клоу
16
Уорд
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Уорд
17
Холмс-Деннис
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
17
Холмс-Деннис
6
Хогг
23
Куанер
23
Куанер
6
Хогг
3
ван Ла Парра
11
Лолли
11
Лолли
3
ван Ла Парра
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
Главный тренер
Марк Уорбертон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+