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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 сентября 2016
Хаддерсфилд Таун
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
14'
К. Палмер
62'
Э. Качунга
76'
И. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
Желтая карточка
И. Силла
90'
+1
Желтая карточка
А. Борысюк
Замена
М. Хефеле
️️️️
Н. Уэллс
90'
+1
87'
Желтая карточка
С. Полтер
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
К. Палмер
86'
Замена
Г. Банн
️️️️
Р. ван Ла Парра
81'
76'
ГОЛ! 2:1!
И. Силла
Пас отдал
Т. Чери
73'
Замена
И. Силла
️️️️
О. Шодипо
ГОЛ! 2:0!
Э. Качунга
Пас отдал
Т. Смит
62'
46'
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Вашингтон
46'
Замена
А. Борысюк
️️️️
К. Хенри
Желтая карточка
М. Хадсон
42'
Желтая карточка
Д. Хогг
21'
21'
Желтая карточка
Т. Чери
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
Р. ван Ла Парра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
20
Карл Хенри
ПП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
4-3-1-2
12
Смитис
5
Онуоха
29
Колкер
24
Холл
21
Бидуэлл
20
Хенри
24
Кузинс
21
Луонго
9
Чери
14
Вашингтон
30
Шодипо
3
ван Ла Парра
33
Банн
33
Банн
3
ван Ла Парра
21
Уэллс
44
Хефеле
44
Хефеле
21
Уэллс
45
Палмер
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
45
Палмер
20
Хенри
16
Борысюк
16
Борысюк
20
Хенри
30
Шодипо
26
Силла
26
Силла
30
Шодипо
14
Вашингтон
91
Полтер
91
Полтер
14
Вашингтон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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