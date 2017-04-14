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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 14 апреля 2017
Хаддерсфилд Таун
14.04.2017, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
3 : 2
Завершен
Престон
43'
Э. Качунга
70'
Д. Пэйн
90+6'
К. Куанер
23'
Э. МакГиди
79'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
Замена
М. Хадсон
️️️️
Д. Пэйн
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
К. Максвелл
ГОЛ! 3:2!
К. Куанер
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Хагилл
89'
Замена
А. Брауне
️️️️
М. Вермийл
Замена
К. Куанер
️️️️
Н. Уэллс
86'
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Хагилл
Пас отдал
Т. Баркуйзен
74'
Замена
Д. Хорган
️️️️
П. Галлахер
ГОЛ! 2:1!
Д. Пэйн
Пас отдал
Т. Смит
70'
61'
Желтая карточка
П. Хантингтон
61'
Желтая карточка
М. Вермийл
Желтая карточка
К. Лев
58'
58'
Желтая карточка
Б. Пирсон
ГОЛ! 1:1!
Э. Качунга
Пас отдал
А. Муй
43'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
Ф. Биллинг
36'
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
П. Галлахер
17'
Замена
Т. Сперр
️️️️
Т. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-4-1-1
12
Уорд
15
Лев
44
Хефеле
26
Шиндлер
2
Смит
8
Биллинг
3
ван Ла Парра
13
Муй
6
Хогг
10
Качунга
21
Уэллс
4-4-1-1
12
Максвелл
8
Каннингэм
5
Кларк
23
Хантингтон
2
Вермийл
12
Галлахер
29
Баркуйзен
14
Джонсон
4
Пирсон
46
МакГиди
9
Хагилл
Пэйн
5
Хадсон
5
Хадсон
Пэйн
8
Биллинг
19
Пэйн
19
Пэйн
8
Биллинг
21
Уэллс
23
Куанер
23
Куанер
21
Уэллс
5
Кларк
3
Сперр
3
Сперр
5
Кларк
12
Галлахер
7
Хорган
7
Хорган
12
Галлахер
2
Вермийл
8
Брауне
8
Брауне
2
Вермийл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Андерс Линдегаард
ВР
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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