Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун - Вулверхэмптон: обзор матча 27 августа 2016
Хаддерсфилд Таун
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
6'
Р. ван Ла Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вулверхэмптон
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Р. ван Ла Парра
88'
Желтая карточка
Т. Смит
83'
83'
Желтая карточка
Д. Прайс
73'
Замена
П. Оньянге
️️️️
Д. Эдвардс
Желтая карточка
К. Лев
70'
61'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Г. Банн
️️️️
Н. Уэллс
61'
Замена
Д. Пэйн
️️️️
К. Палмер
57'
51'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
46'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Д. Уоллес
Желтая карточка
Д. Хогг
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Ла Парра
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
17
Джед Уоллес
ЛФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
26
Шиндлер
5
Хадсон
15
Лев
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
21
Уэллс
4-3-3
1
Икеме
2
Йорфа
15
Коди
23
Батт
2
Доэрти
16
Эдвардс
19
Прайс
6
Сэйвилл
20
Мэйсон
10
Бедварссон
17
Уоллес
21
Уэллс
33
Банн
33
Банн
21
Уэллс
45
Палмер
19
Пэйн
19
Пэйн
45
Палмер
3
ван Ла Парра
9
Сканнелл
9
Сканнелл
3
ван Ла Парра
16
Эдвардс
8
Оньянге
8
Оньянге
16
Эдвардс
17
Уоллес
18
Тейшейра
18
Тейшейра
17
Уоллес
6
Сэйвилл
11
Кошта
11
Кошта
6
Сэйвилл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вулверхэмптон
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+