Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Рединг
Хаддерсфилд Таун - Рединг: обзор матча 21 февраля 2017
Хаддерсфилд Таун
21.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
82'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рединг
90'
Желтая карточка
Я. Керморган
Желтая карточка
М. Хефеле
90'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
82'
71'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Д. Матч
70'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Л. Граббан
Замена
Д. Лолли
️️️️
Р. ван Ла Парра
66'
61'
Замена
А. Попа
️️️️
Г. МакКлири
Замена
Д. Пэйн
️️️️
И. Браун
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
37
Исайя Браун
АП
8
Филип Биллинг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЛП
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ПП
7
Рой Беренс
ЛФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
РФ
Главный тренер
Пол Инс
Хаддерсфилд Таун
41
Люк Коддингтон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
26
Шиндлер
44
Хефеле
15
Лев
2
Смит
3
ван Ла Парра
13
Муй
8
Биллинг
37
Браун
10
Качунга
21
Уэллс
3-4-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
26
Мур
6
Блэкетт
19
Уильямс
4
Келли
21
Обита
77
Матч
12
МакКлири
11
Граббан
7
Беренс
37
Браун
19
Пэйн
19
Пэйн
37
Браун
3
ван Ла Парра
11
Лолли
11
Лолли
3
ван Ла Парра
77
Матч
8
Свифт
8
Свифт
77
Матч
12
МакКлири
77
Попа
77
Попа
12
МакКлири
11
Граббан
29
Керморган
29
Керморган
11
Граббан
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рединг
41
Люк Коддингтон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
41
Люк Коддингтон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+