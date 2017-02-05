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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лидс
Хаддерсфилд Таун - Лидс: обзор матча 05 февраля 2017
Хаддерсфилд Таун
05.02.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
27'
И. Браун
89'
М. Хефеле
35'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лидс
Желтая карточка
Н. Уэллс
90'
90'
Желтая карточка
П. Янссон
Желтая карточка
Э. Качунга
90'
90'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
ГОЛ! 2:1!
М. Хефеле
89'
82'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
П. Эрнандес
81'
Желтая карточка
П. Эрнандес
73'
Желтая карточка
К. Бартли
Замена
Д. Лолли
️️️️
Р. ван Ла Парра
65'
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
ГОЛ! 1:0!
И. Браун
27'
Замена
И. Браун
️️️️
К. Палмер
25'
19'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
45
Кейси Палмер
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЛП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-3-2
12
Уорд
26
Шиндлер
44
Хефеле
15
Лев
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
45
Палмер
10
Качунга
3-2-2-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
15
Даллас
23
Бридкатт
14
Виейра
19
Эрнандес
9
Вуд
15
Дукара
3
ван Ла Парра
11
Лолли
11
Лолли
3
ван Ла Парра
45
Палмер
37
Браун
37
Браун
45
Палмер
19
Эрнандес
32
О'Кейн
32
О'Кейн
19
Эрнандес
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лидс
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лидс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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